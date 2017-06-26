Başkan Özyavuz’un bayram trafiği

Başkan Özyavuz’un bayram namazı çıkışında cemaatla başlayan bayramlaşması, evinde konuklarını kabul ederek sürdü. Kaymakam Temel Ayça’yı muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve daire amirleriyle ziyaret eden Başkan Özyavuz, buradan belediye başkanlığı binasına geçti. Kaymakam Temel Ayça’nın da katıldığı belediyedeki bayramlaşma yoğun ilgi gördü.

Başkan Özyavuz, belediyenin ardından Harran İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek, buradaki bayramlaşmada görevi başındaki askerlerle de sohbet etti. Özyavuz, daha sonra Harran İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti. Emniyet teşkilatı ile de bayramlaşan Özyavuz, AK Parti İl Teşkilatının bayramlaşmasına da katıldı.

Ziyaretlerin ardından konutunda misafirlerini ağırlayan Başkan Özyavuz, Ramazan Bayramı’nın Harran’da huzur içinde geçtiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Bayramlarımız, gelenek göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına aracı olarak gelecek nesillerinde bu bilince ulaşmasını sağlamaktadır. Bayramlar, akrabaların, hastaların ziyaret edildiği, dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesi için adım atıldığı, muhtaç durumda olanlara yardım elinin uzatılarak birlik ve beraberliğin öneminin bir kez daha anımsatıldığı müstesna günlerdir. Bu duygularla başta Harran halkı olmak üzere, çalışma arkadaşlarımın, şehit aileleri ve gazilerimizin bayramını tebrik ediyorum."