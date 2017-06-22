Başkan Pınarbaşı, Urfa fıstığının coğrafi işaret belgesini alacak

Patlıcanı aldığımız gibi Urfa fıstığının da coğrafi işaret belgesini alacağız’ dedi. Başkan Pınarbaşı, Urfa fıstığının markalaşması için geniş çaplı çalışmalar da yaptıklarını belirtti.

4 yıl emek verdik

Bircik patlıcanının tescil belgesini Valilikte düzenlenen törende teslim aldıktan sonra bu belgeyi makam odasının duvarına asan Başkan Pınarbaşı, “Biz bunun için çok emek verdik. Coğrafi işaret belgesini almak uzun soluklu bir süreç. 4 yıl önce ilk başvuruyu yaptığımızda bizden yöremizde yetişen patlıcanın ayırt edici özelliklerinin bilimsel olarak belgelenmesini istediler. Bu belge de alındı. Birecik artık sadece tarihi ve doğal güzellikleri, nesli tükenmekte olan kelaynak kuşlarının ev sahibi kimliğinin yanı sıra Birecik patlıcanı ile de önemli bir değerini daha duyurmuş oldu” diye konuştu.

Başkan Pınarbaşı, Birecik patlıcanının resmen tescil edilmesiyle büyük bir gururunu ve verdikleri emeğin sonucunu almanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Urfa fıstığının yüzde 46’sı Birecik’ten

Başkan Pınarbaşı, sırada Urfa fıstığının markalaşması ve coğrafi işaret belgesinin alınması çalışmalarının bulunduğunu vurgulayarak, “Biz değerlerimize sahip çıkmazsak başkaları gelir sahiplenir. Bu nedenle Birecik patlıcanımıza nasıl sahip çıktıysak Urfa fıstığımıza da sahip çıkıyoruz. Bilindiği gibi Türkiye’nin en kaliteli fıstığının yetiştirildiği Şanlıurfa ülkemiz üretiminin yüzde 57’sini karşılıyor. Şanlıurfa fıstığı üretiminin yüzde 46’sı ise Birecik sınırlarında yer alıyor. Bir başka ifadeyle, Şanlıurfa’daki toplam 18 milyon fıstık ağacının 7 milyon adedi Birecik’te bulunuyor” dedi.

Katalog hazır

Başkan Pınarbaşı, Urfa fıstığını markalaştırma çalışmaları kapsamında, fıstığın fidandan sofralara çerez, tatlı ve yemeklere lezzet katıncaya kadar geçirdiği tüm aşamaların sanatsal fotoğraflarla yer aldığı bir katalog hazırladıklarını belirterek, “Bu katalogda Urfa fıstığının neden destekleme kapsamına alınması gerektiğini de gerekçeleriyle anlattık. Bu katalog aynı zamanda bir rapor niteliğindedir. Kataloğumuzun yanı sıra bir de sergi düzenleyeceğiz. Arkasından da Fıstık Festivali gelecek” ifadelerini kullandı.