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Başkasının yerine KPSS'ye girmeye çalışan 13 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da başkasının yerine Ön Lisans KPSS’ye girmeye çalışırken yakalanan 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da başkasının yerine Ön Lisans KPSS'ye girmeye çalışırken yakalanan 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da hafta sonu düzenlenen Ön Lisans KPSS'ye sahte kimlik düzenleyerek başkasının yerine girmeye çalışırken yakalanan 13 kişi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar bu gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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