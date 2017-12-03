Basketbolda tarihi geçecek fark

Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Kapalı Spor Salonu’nda Siverek Bedensel Engelliler Basketbol Takımı, Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlikspor Basketbol Takımı ile karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Siverek ekibi rakibi Diyarbakır’ı kendi alanına hapsetti. Üst üste bulduğu isabetli şutlarla ilk periyodu 20-4 önde kapatan Siverek Bedensel Engelliler Basketbol takımı ikinci periyotta da rakibine şans tanımadı. Maçın ilk yarısı 42-4 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Oyundaki üstünlüğünü sürdüren Siverek ekibi, 2’nci yarının ilk periyodunu 60-4 önde kapadı. Maçın son çeyreğinde skoru 82-4 yapan Siverekli basketbolcular, bir süre top çevirdi.

Skor 82’ye gelince top çevirdiler

Skorun 82 rakamını bulmasıyla potaya şut atmayan basketbolcular, bir süre önce Siverek ilçesinin il olması talebi üzerine ilçe halkı 82. plakanın verilmesini talep etmişti. Son çeyrekte skoru 82’de tutan Siverek Bedensel Engelliler Basketbol takımı, rakibini 82-4 mağlup etti.

Maçın sonunda oyunun en skorer oyuncusu 46 sayı ile Siverekli basketbolcu Muhammed Karaçalı olurken, Orhan Baldemir 26 sayı kaydetti.

Tribünlerin boş olması dikkat çekerken, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik maçı izleyenler arasında yer aldı.

Belediye Başkanı Resul Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla maç sonunda basketbolculara karanfil vererek, günlerini tebrik etti.