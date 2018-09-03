Batıkent ve Seyrantepe yeni yollara kavuşuyor

Karaköprü Belediyesi ’yol medeniyettir’ düsturuyla hareket ederek ilçede yol ihtiyacı olan bölgelerde yeni yollar açarak vatandaşların yol ihtiyacını gidermeye devam ediyor. Fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede yapılaşmanın arttığı, her geçen gün gelişen Batıkent ve Seyrantepe mahallelerinde yeni yol açma çalışması yaparak yol ihtiyacını gideriyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla yol sıkıntısı olan mahallelerde program dahilinde yollar açan ekipler, alt yapısı tamamlanan yolları da kilitli parke taşı döşeyerek vatandaşın hizmetine sunuyor. Baydilli yol çalışmalarının yaz kış demeden devam ettiğini belirterek, bir yerin medeniyet durumunu ve gelişmişliğini görmek için yollarına bakılması gerektiğinin altını çizdi. Baydilli açıklamasının devamında, "Biz Karaköprü Belediyesi olarak ilçemizde yol sıkıntısı olan mahalle bırakmamak adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Fen işleri ekiplerimiz program dahilinde tüm mahallelerimizde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlanan yollarda da kilitli parke döşemesi yaparak vatandaşımızın hizmetine sunuyor. Biz hizmet için buradayız ve burada olduğumuz sürece vatandaşa hizmet etmeye, Karaköprü’yü geliştirmek adına çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız sırasında rahatsız ettiğimiz vatandaşlarımıza hoş görülerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol çalışmasının yanı sıra Atakent, Seyrantepe, Batıkent ve Akpiyar mahallelerinde de kilitli parke ve bordür döşeme çalışmasını yürütüyor.