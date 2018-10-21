Bayan mahkumlara atölye çalışması

Şanlıurfa'da cezaevinde yatan bayan mahkumlara yönelik atölye çalışması yapıldı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Cezaevi Müdürlüğü ve Yeşilay tarafından kapalı cezaevinde kalan kadınlara yönelik atölye çalışması yapıldı. Atölye çalışmasına sanatçı Ebru Ener de katıldı. Ener, mahkumların atölyede kullanacakları malzemeleri de kendisi temin etti. Atölye çalışmasına Ener'in yanı sıra T2 Kapalı Cezaevi Müdürü Fatih Sertaç Çelik, T1 Cezaevi Müdürü Yılmaz Topal, Açık Cezaevi Müdürü Ali Çingi, Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik ve 50 bayan mahkum katıldı. Atölye alışmasında tecrübelerini aktaran sanatçı Ebru Ener, bu tür çalışmalardan büyük mutluluk duyduğunu ve bundan sonra mahkumlarla birlikte sürekli atölye çalışmaları yapmak istediğini dile getirdi. Cezaevi Müdürü Fatih Sertaç Çelik ise, cezaevinde bulunan mahkumlara yönelik farklı aktiviteler, farklı eğitimler, farklı spor faaliyetleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, “Amacımız bizim yanımızda misafir olarak kalan mahkumların yarın çıktıklarında hayata yabancı kalmamaları ve toplumda yer edinmeleridir. Bu sayede ülkeye yararlı bireyler olarak hayatlarına devam edebilecekler” diye konuştu.

Yeşilay Şube Başkanı Muharrem Çelik de bu çalışma ortamına imkan veren başta bakanlığa, valiliğe ve Cumhuriyet Başsavcısına olmak üzere katkı sunan bütün kurumlara teşekkür etti.