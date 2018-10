Baydilli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mesajında, “29 Ekim 1923'te tarihe altın harflerle yazılan zaferler kazanılarak ilan edilen Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Aziz milletimiz büyük kahramanlık örneği göstererek kurduğu Cumhuriyeti yine milletimiz her tehlikede milli irade göstererek her zaman korudu. 15 Temmuz'da Cumhuriyete kast eden, milletin birliğini bozmaya çalışan hainlere karşı yine milletimizi tarihi bir mücadele örneği sergileyerek canı pahasına Cumhuriyeti korudu. Bundan sonra da kahraman milletimiz gelecek her türlü iç ve dış tehlikeye karşı can siperane mücadele edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vatanı için çekinmeden canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.