Baydilli'den Karaköprü Belediyespor'a moral ziyareti

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Karbel Karaköprü Belediyespor'u ziyaret ederek yönetim, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeyi TFF 3. ligde temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor'a moral ziyaretinde bulundu. Karaköprü Belediyespor tesislerinde Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla bir araya gelen Baydilli takıma desteğini iletti. Futbolcularla sohbet eden Baydilli takımın zorlu bir yarışın içinde olduğunu ancak bu yarıştan en iyi şekilde çıkacaklarına belirterek, “Karaköprü Belediyespor'umuz tarihinde ilk kez geçen yıl 3. Lige çıkarak profesyonel oldu. Şimdi Şanlıurfa'yı profesyonel liglerde temsil eden iki takımdan biri olarak gururluyuz ve sorumluluğumuzun farkındayız. Takımımız lige biraz sıkıntılı başlasa da iki haftadır aldığı galibiyetlerle o kötü havayı dağıttı. Ben de Nazilli Belediyespor maçı öncesi takımı ziyaret ederek moral vermek ve her zaman yanlarında olduğumu iletmek istedim. Her konuda Karaköprü Belediyespor için çalışan yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Pazar günü oynanacak maçta takımımıza yürekten başarılar diliyorum” diye konuştu.

Baydilli Nazilli Belediyespor maçında takımı tribünde destekleyeceğini belirtti.