Baydilli'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi. Baydilli mesajında,“2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına başlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Eğitim, üzerinde ehemmiyetle durulması ve sahiplenilmesi gereken bir süreçtir. Çünkü çocuklarımızın okullarda aldığı eğitim ile ülkemizin geleceği şekillenecektir. Bu yüzden özellikle gerek anne ve babalar gerekse biz yöneticiler bu konunun üzerinde her şeyden fazla durmalı ve çalışmalıyız. Dinimiz İslam'ın ilk emri ‘Oku' olduğu için okumaya, öğrenmeye, gelişmeye ve üretmeye çok önem vermeli, çocuklarımızı da bu istikamette yetiştirmeliyiz. Bunun yanında kalkınmanın, gelişmenin ve refah seviyesine ulaşmanın yolu eğitilmiş bireylerden geçer. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın alacağı iyi eğitim gelecekte ülkemizin çok daha iyi bir seviyede olacağının göstergesidir. Biz de Karaköprü Belediyesi olarak bu eğitim- öğretim sürecinde her fırsatta öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız etkinliklerle, okul ziyaretleriyle öğrencilerimizin nitelikli eğitim alması için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Tüm öğretmenlerimizin ve sevgili öğrencilerimizin aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verildi.