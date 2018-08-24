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24 Ağustos 2018 12:09

Baygınlık geçiren kadın yolcu halk otobüsüyle hastaneye ulaştırıldı

Şanlıurfa’da halk otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcunun şoför tarafından otobüsle hastaneye ulaştırılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Baygınlık geçiren kadın yolcu halk otobüsüyle hastaneye ulaştırıldı

24 Ağustos 2018 12:09


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. idaresindeki ŞUTİM-Karaköprü hattında sefer yapan halk otobüsünde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcu fenalaşarak baygınlık geçirdi. Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği kadının kötüleştiğini gören otobüs şoförü, güzergahını değiştirerek kadını yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Kadının baygınlık geçirmesi ve sonrasında şoför tarafından hastaneye kaldırılması güvenlik kamerasına yansıdı.


Şoförün davranışı vatandaşlar ve yetkililer tarafından takdir edildi.




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