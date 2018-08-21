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21 Ağustos 2018 13:19

Bayram harçlığını harcayamadan otomobil çarptı

Şanlıurfa’da bayram harçlığını alıp harcamak için dükkana gitmek isteyen 9 yaşındaki çocuk, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çapması sonucu ağır yaralandı.

Bayram harçlığını harcayamadan otomobil çarptı

21 Ağustos 2018 13:19


Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bayram harçlığını aldıktan sonra dükkana giderek alışveriş yapmak isteyen 9 yaşındaki Sinan E.’ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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