Bayram öncesi otogarlar doldu

Şanlıurfa’da okulların tatil olması ve Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasından dolayı tatil hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar otogara akın etti. Seyahat acenteleri sefer sayılarını arttırırken, otobüs firmaları ise oluşabilecek yoğunluğa bağlı olarak ek sefer yapma hazırlıklarını şimdiden tamamlamış durumda.

Okulların tatil olması da otogarda yoğunluğu artırdı. Dönemi tamamlayan üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otogara akın etti.

Bazı vatandaşlar ise bayramda tatile gitmek için hazırlık yapıyor. Bundan dolayı otobüs firması yöneticileri Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkacak olan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Firma yetkilileri, bilet alımını son güne bırakan bazı vatandaşların bilet bulamadıkları için otogardan eli boş döndüklerini belirtti.

Vatandaşlardan Behlül Torun, “Devlet karayollarında çalışıyorum, İstanbul’a bayrama gidiyorum. Bayramda tatil gidebilmek için otogara geldik. Otobüsün kalkmasını bekliyoruz, Saat bir buçukta biletimiz. İnşallah bayrama İstanbul’a gideceğiz” dedi.

Bilal Demirhan ise “Ben burada Harran Üniversitesinde öğrenciyim, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Çok şükür inşallah okulu da bitireceğiz. Şanlıurfa sıcak Allah sabır versin burada kalanlara. Memleketim Siirt yani okul bitti hem bayram hem tatil” şeklinde konuştu.

Firma yetkililerinden Şükrü Subaşı bayrama hazırlık yapan yolculara uyarılarda bulunarak, biletlerini son güne bırakmamalarını söyledi, Subaşı, “Vatandaşlarımız son güne biletlerini bırakmasın çünkü arabalarımızda yer yok. İlave arabalarımız bile dolmak üzere, bir an önce biletlerini alsınlar yoksa bilet bulamayabilirler. Daha sonraki günlerde sıkıntı yaşayabilirler, bayram yoğunluğu baya var” diye konuştu.