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14 Haziran 2018 15:54

Bayram öncesi ulu çınarlar unutulmadı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında maddi olanakları kısıtlı olan 65 yaş üstü vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek bayram öncesi giyim, gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Bayram öncesi ulu çınarlar unutulmadı

14 Haziran 2018 15:54


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan Yeşeren Çınarlar Projesi, Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde sürdürülüyor. Hasta bakımı ve ev tadilatları periyodik olarak devam eden proje kapsamındaki vatandaşlara bu kez bayram öncesi giyim, gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.


Kayıtlar doğrultusunda evlerinde ziyaret edilen vatandaşların bayramları kutlanarak öneri ve talepleri dinlendi. Bayram sonrası mesleki kurslar ve gezi programları ile sürecek olan proje kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik faaliyetler yürütülüyor.




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