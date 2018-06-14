Bayram öncesi ulu çınarlar unutulmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan Yeşeren Çınarlar Projesi, Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde sürdürülüyor. Hasta bakımı ve ev tadilatları periyodik olarak devam eden proje kapsamındaki vatandaşlara bu kez bayram öncesi giyim, gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Kayıtlar doğrultusunda evlerinde ziyaret edilen vatandaşların bayramları kutlanarak öneri ve talepleri dinlendi. Bayram sonrası mesleki kurslar ve gezi programları ile sürecek olan proje kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik faaliyetler yürütülüyor.