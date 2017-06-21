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21 Haziran 2017 16:03

Bayramda toplu taşıma ücretsiz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir gelenek haline getirilen bayramda ücretsiz seyahat uygulaması bu Ramazan Bayramı süresince devam edecek.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz

21 Haziran 2017 16:03


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı halkın bayramlaşma sürecinde ulaşımı sağlamak adına bayram süresi boyunca toplu ulaşımda vatandaşları sevindirecek bir karar alarak, kendisine bağlı çalışan tüm araçların ücretsiz hizmet verme kararı aldı. Alınan karar neticesinde 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecektir.


Büyükşehir toplu taşıma araçları vatandaşların Ramazan Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların, ulaşım sorunu olmadan mezarlık ve akraba ziyaretlerini yapabilmeleri, istedikleri yerlere kolayca ulaşabilmeleri için bünyesindeki otobüsler ücretsiz yolcu taşıyacak.


mezarlıklara ücretsiz ulaşım


Arife günü ve bayramın ilk günü ise vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri amacıyla, 97 nolu otobüs hattı ile mezarlıklara ücretsiz seferler düzenlenecektir. Mezarlıklara yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti için sefer yapacak otobüslerin sayısının artırılacağı bildirildi.




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