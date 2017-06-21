Bediüzzaman Şanlıurfa’da mevlitle anıldı

Dergah camiinde düzenlenen programın ardından katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 bin kutu tatlı ve su ikramında bulunuldu. İkramı kendi elleriyle vatandaşlara sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bediüzzaman Said Nursi’nin Şanlıurfalılarda apayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Bediüzzaman Said Nursi’nin insanlık için önemli bir zat olduğunun altını çizen Çiftçi, "Bilimiyle, ilimiyle, irfanıyla, yol gösterici risaleleriyle bir nevi dünyaya, Müslümanlara ışık tutmuş olan ve hayatı boyunca hakkı icra etme yolunca mücadele eden zatın mevlidi şerifine Türkiye’nin dört tarafından akın akın insanlar geldi. Peygamberler şehrinde misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa’da düzenlenen mevlidi şerife katılan misafirlerle manevi atmosferi yaşadıklarını ifade eden Vali Güngör Azim Tuna, peygamberler şehri Şanlıurfa’da ülkemiz için, insanlık için dua etme temennisinde bulundu.

Çiftçi,Kadir Gecesini kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin Allah’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği bir gece olduğunu vurguladı.

Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığında, manevi duyguların zirveye çıktığı Kadir Gecesinin Şanlıurfa’ya ve ülkemize birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini dileyen Başkan Nihat Çiftçi, "Tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutlar, insanlığa huzur getirmesini dilerim" dedi.