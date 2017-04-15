Toplantıya Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da katıldı.

Cumhuriyet Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın yanı sıra Ak Parti İl Başkan yardımcılarından Süleyman Elgün ve Hasan Çiçek, Ceylanpınar İlçe Başkanı Ahmet Güntekin, eski belediye başkanı Mehmet Sait Atilla, belediye meclis üyeleri ile sandık görevlileri ve müşahitler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi sorumlusu Hidayet Dik, önemli bir seçim atlatılacağını belirterek, "Değerli arkadaşlar özellikle sandık görevlisi ve müşahitlerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Bir gün torunlarınıza anlatabileceğiniz çok önemli bir seçim geçireceğiz. Bundan dolayı herkesi özveriyle bu seçimi başarılı bir şekilde atlatabilmemiz için gayret göstermeye davet ediyorum" dedi.

Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Ahmet Güntekin de, "Bu seçim sadece Türkiye’nin seçimi değil. Bu seçim mazlumları ve ümmetin seçimidir. Çünkü her yanımızda İslam alemine saldırıyorlar. Ancak bu zalimlere karşı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan dimdik duruyor" diye konuştu.

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Süleyman Elgün de yaptığı konuşmada çok önemli bir seçim arefesinde olunduğunu ancak bu sözün altının dolu olduğunu söyledi.

Elgün’ün ardından kürsüye çıkan Ak Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Hasan Çiçek ise, "Ne kadar önemli bir göreve talip olduğunuzun bilincinde olduğunuzu biliyorum. Bu iş sıradan bir iş değildir. Bundan dolayı Allah’a hamd etmek lazım. Bu işi yaparken sadece ve sadece Allah için yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Çiçek, seçimde görev alacaklara kısa bir seminer verdi.

Seminerin ardından eski belediye başkanı Mehmet Sait Atilla kürsüye çıkarak şunları söyledi: "Sandık üyesi kahramanlar Ceylanpınar’da bir tarih yazdılar. Türkiye’de ilk kez HDP’yi yıktılar. Sayın il başkan yardımcım bu görevlilerimiz bu görevli arkadaşlarımız öyle bir çalıştılar ki yerel seçimlerde, kahramanca savaştılar" dedi.

Belediye Başkanı Menderes Atilla da 16 Nisan referandumunun Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir seçim olduğunu vurgulayarak, "16 Nisan referandumu gerçekten çok önemli bir referandum. Geleceğimizin, istikbalimizin ve istikrarımızı ilgilendiren bir referandum. Bu referandumu çok önemsemeli sanki kendi seçimimizmiş gibi, sanki kendimiz seçilecekmişiz gibi davranmalıyız. Özellikle çevrenizi tembih edin. Bir oyla ne olur demeyin. Yaşlı, hasta, özürlü çevrenizde kim varsa sandıklara taşıyın ve sandıkları en güzel şekilde koruyun" ifadelerini kullandı.