Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’da katıldığı kongrede Afrin’den sonra sırada Fırat Nehrinin doğusunun da terörden temizleneceği sözlerini değerlendirdi. Atilla, Ceylanpınar sınırına komşu olan Suriye’nin Haseke iline bağlı Rasulayn bölgesinin yaklaşık 4 yıldır terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin kontrolünde olduğunu hatırlatarak Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatının başlangıcında benzer açıklamalar yaptığını, aynı harekatın söz konusu bölgeye de yapılmasının huzur için önemli olacağının altını çizdi.

Afrin’de sürdürülen harekatın sınırlarımızın terör unsurlarından temizlenmesi, terör örgütünün Suriye’de işgal ettiği topraklardan temizlenip bölge halkının kendi topraklarına dönmesi için gerekli olduğunu söyleyen Menderes Atilla, Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında neredeyse sıfır noktasında olduğunu ve terör örgütünden temizlenmesi gerektiğini belirtti. Başkan Atilla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’da düzenlenen AK Parti 6. Olağan Genel Kongresinde benzer yönde açıklama yaptığını söyleyerek güvenlik güçlerinin Afrin’de başarılı olacağına inancının tam olduğunu, sınırlarda tek bir terörist kalmayınca kadar mücadeleye devam edileceğini ifade etti.

Şanlıurfa’daki kongrede Afrin’den sonra, Fırat Nehrinden Ceylanpınar’a kadar olan bölgeyi de bölücü terör örgütünden temizleneceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah en kısa zamanda da Şanlıurfamızın hemen yanı başında olan toprakları da teröristlerden temizleyeceğiz. Fırat sınırından başlayıp, Ceylanpınar’a kadar olan bölgeyi kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirdiğimizde buradaki sığınmacılar gönül huzuru içinde kendi evlerine döneceklerdir” ifadelerini kullanmıştı.