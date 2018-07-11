Belediye Başkanı Atilla yeni hükümet sistemini değerlendirdi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yaptığı açıklamada Yeni Hükümet Sistemi’nin Türkiye’nin ilerleyişinde ve büyümesinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Mecliste yemin ederek görevine başlayan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’yi ileriye götüreceğini ifade etti. Atilla, "Her zaman liderinin yanında olan aziz milletimiz 24 tarihi 24 Haziran seçimlerinde de üzerine düşeni yaptı ve istikrarın sürmesi yönünde fikrini belli etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de yemin etmesiyle başlayan yeni dönem ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile şahlanacak. 2023’e, 2053’e, 2071’e güven ve istikrarla yürüyecek. 16 yıldır AK Parti iktidarında sayısız tarihi anlar ve yenilikler oldu. Dünya gündemi Türkiye’yi izledi ve takip etti. Bugün önemi uzun yıllar sonra anlaşılacak tarihi bir gün. Bugün büyük değişim ve dönüşümün ilk günü. Başta 15 Temmuz ve terörde hayatını kaybeden şehitlerimiz olmak üzere, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Değerini hep bildik ve bileceğiz. Cumhurbaşkanımıza bu zorlu yolculuğunda yoldaşlık eden, kutlu zaferimizin mimarı milletimiz var olsun.Yeni Hükümet Sistemi Türkiye’nin ilerleyişin ve büyümesinin anahtarı olacaktır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ise adeta çağ açıp çağ kapatan bir liderdir" dedi.