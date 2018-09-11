Belediye Başkanı Atilla'dan kumun altından kurtarılan çocuğu ziyaret

Ceylanpınar'da kum yığının altında kalan ve son anda vatandaşların yardımıyla kurtarılan çocuğa Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Ceylanpınar'ın Muratlı Kırsal Mahallesi'nde 7 yaşındaki küçük çocuk briket imalathanesinde kum yığınının altında kalmıştı. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan çocuk daha sonra olay yerine gelen ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi bittikten sonra evine taburcu edilen küçük çocuğa Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek ve beraberindekiler geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Aile de ziyaretlerinden dolayı Başkan Atilla'ya teşekkür etti.

Başkan Menderes Atilla, "Küçük yavrumuz bugün talihsiz bir olay geçirdi ve kum yığının altında kaldı. Biz de hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek, hem de sizin ağzınızdan olayın nasıl olduğunu dinlemek istedik. Çocuğumuzun da durumunu görelim istedim. Çok geçmiş olsun” dedi.