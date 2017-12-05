Belediye Başkanı Ayhan esnafın sorunlarını dinledi

Suriyeli sığınmacıların açtığı kayıt dışı iş yerlerinden kaynaklı sorunların öne çıktığı toplantıda Başkan Ayhan ilçe esnafının mağdur olmaması için gerekli denetlemelerin ve düzenlemelerin yapılacağı müjdesini verdi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin kayıt dışı açtığı iddia edilen iş yerlerinin Akçakale esnafını mağdur ettiği belirtildi. Sigortasını yatıran, vergisini ödeyen Akçakale esnafının, kayıt dışı çalışan Suriyeliler karşısında rekabet gücünü kaybetmesi ve iş yerlerini kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine Başkan Abdülhakim Ayhan devreye girdi. Başkan Ayhan, Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen sabah kahvaltısında ilçede faaliyet yürüten telefoncu esnafıyla bir araya gelerek, yaşanan sıkıntıları bir de ilk ağızdan dinledi. Akçakale Kaymakamı Hamza Özer’in de katıldığı toplantıda esnafın sorunlarını anlatan Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay, ilçede yaşanan kayıt dışı sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

“Vatandaşimizi mağdur etmeyeceğiz”

Toplantıya katılan esnafı dinleyen Başkan Ayhan, son dönemde artan kayıt dışı işyeri sorunun çözüme kavuşturulması için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Akçakale’nin Suriye ile sınır komşusu olması nedeniyle sığınmacı sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Başkan Ayhan, “Bizim inancımız ve kültürümüz mazluma el uzatmayı gerektirir. Biz de ülkelerinden kaçarak bize sığınan Suriyeli kardeşlerimizi elimizden geldiğince iyi ağırlamaya çalışıyoruz. Ama bu demek değil ki, misafirlerimizi rahat ettirmeye çalışırken kendi vatandaşımızı mağdur edeceğiz. Elbette kendi vatandaşımızın, esnafımızın çıkarlarını da gözeteceğiz. Esnafımızın mağdur edilmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Kayit dişi işyerleri kapanacak

Belediye olarak kayıt dışı faaliyet gösteren işyerleri konusunda daha hassas davranacaklarını kaydeden Başkan Ayhan, “Denetimlerimizi sıklaştıracağız, zabıta ekiplerimizin tespit ettiği kayıt dışı iş yerleri ile ilgili gerekli müdahaleler yapılarak faaliyetlerine son verilecek. Bundan sonra da Suriyeli misafirlerimizin kayıt dışı işyeri açmaması için önlemlerimizi alacağız. Böylece Akçakaleli esnafımızın yaşadığı sıkıntıları gidermiş olacağız” ifadelerini kullandı.