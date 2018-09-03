Belediye Başkanı Çiftçi isot hasadına katıldı

Şanlıurfa’ya özgü ürünlerden biri olan Urfa İsotunu tanıtmaya yönelik Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘İsot Festivali’ için son hazırlıklar sürüyor. Bı kapsamda, Belediye Başkanı Çiftçi eşi Sema Çiftçi ile birlikte tarlada üreticinin hasadına katılarak, onlarla birlikte isot topladı. Çiftçi burada yaptığı konuşmasında damak tadıyla Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan isotun tanıtımına yönelik düzenlenecek festivale tüm halkı davet etti. 23 Eylül’de başlayacak olan festival öncesi tarlalardaki yeni olgunlaşan isotların ilk hasadını gerçekleştiren Çiftçi, buluşmanın yine renkli görüntülerle gündeme geleceğini söyledi.

Tarlada hasat yapan işçilerle sohbet ederek birlikte isot toplayan Çiftçi, "23 Eylül’de URFES Festivali başlıyor. İlk olarak tarladan hasatla başlayan festival Ekimin ilk haftasında gerek katılan sanatçılar ile gerek isotun mutfağa kadar giden serüveni işlenecek. İlk olarak bu bereketli Mezopotamya topraklarında işletilen isot toplanılarak evlerin avlularında kurutulmaya bırakılıyor. Demlenilen isot zeytinyağı ile öğütüldükten sonra mutfaklara geliyor. Şanlıurfa’ya has emek ürünü olan bu Şanlıurfa isotunu bizler de festivale dökerek dünyaya tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da Allah’ın izni ile inşallah daha renkli bir şekilde geçecek. Şimdiden tüm hemşehrilerimizi festivalimize davet ediyorum” diye konuştu.