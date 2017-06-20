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20 Haziran 2017 16:57

Belediye Başkanı Çiftçi Suruç esnafıyla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesinin Suruç’taki çalışmalarını denetleyerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Çiftçi Suruç esnafıyla buluştu

20 Haziran 2017 16:57


Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen iftar yemeğinin ardından Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Suruç ilçe kaymakamı ve Suruç Belediye Başkan Vekili Ferhat Sinanoğlu, AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mehmet Yavuz, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, belediye meclis üyeleri ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.


Suruç ilçesinde yapılan çalışmaları anlatan Çiftçi, esnaf için ise çok önemli yatırımlar yapacaklarını belirterek, "Esnafımız için cephe güzelleştirme çalışması yapacağız. İhalesini yaptık. Bayramdan sonra çalışmalar başlayacak. Suyun Suruç’a gelmesiyle birlikte daha da gelişecek ve büyüyecek. Bu büyüme ilçe esnafına da yansıyacak. Esnafımızı buna göre yeniden dizayn edeceğiz. Bunun yanında Suruç içme suyunun tamamını yenileyeceğiz. Eski şebekeyi yenisiyle değiştireceğiz. Asfaltını yaptığımız yerleri yenilemiştik. Şimdi kalan yerleri de yenileyeceğiz. Suruç’ta sıcak asfalt kararı aldık. Mesire alanı yerini belirledik. İlçeye yakışır hizmetler yapmaya devam edeceğiz" dedi.


İki yıldır Suruç’a çok büyük hizmetlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin yaptığına dikkat çeken Suruç ilçe Kaymakamı ve Suruç Belediye Başkan Vekili Ferhat Sinanoğlu, "Bugün Suruç adına çok verimli geçti. 2018 yılının sonuna doğru alt yapıyı Büyükşehir Belediyesi tamamlayacak. Koordineli olarak çalışarak Suruç’un kamburunu atacağız" şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin esnafa verdiği önemden dolayı memnuniyetini ifade eden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, esnafa yönelik yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi, esnafın taleplerini tek tek not aldı, toplantının ardından ilçeden ayrıldı.




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