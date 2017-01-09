Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kentsel dönüşümle ilgili taleplerini iletti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bir dizi toplu açılış ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Rabia meydanındaki toplu açılış töreni sonrası kanaat önderleriyle yapılan toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve TOKİ Başkanı Ergün Turan ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilçede yapılması planlanan kentsel dönüşüm ile ilgili bilgi verdi. Şanlıurfa’nın gelişim merkezi konumuna dönüştürülen, Eyyübiye ilçesinin en önemli projesi olarak ortaya çıkan kentsel dönüşümle ilgili talepler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi. Ekinci, Bakan Çelik ve TOKİ Başkanı Ergün Turan ile birlikte kanaat önderleri toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kentsel dönüşüm ile ilgili projelerini anlattı ve projelerin gerçekleşmesi için taleplerini iletti. Görüşme sonrası açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Bu günden sonra da Eyyübiye için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. Eyyübiye’yi güzel günler bekliyor” dedi.