Başkan Ekinci tüm gençleri gençlik merkezleri ve Ak Evler Spor salonlarına davet etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, geçtiğimiz aylarda faaliyete giren ve bölgenin önemli gençlik merkezlerinden biri olan 15 Temmuz Gençlik ve Kültür merkezini ziyaret etti. Okulların tatile girmesiyle birlikte özellikle gençlerin kaliteli vakit geçirmelerine olanak sağlayan etkinliklerin yapıldığı gençlik merkezini ziyaret eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, öğrencilerle bir araya geldi. Gençlik merkezindeki kurslara katılan öğrenci ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Ekinci, gençleri Eyyübiye Belediyesi tarafından faaliyete giren Gençlik Merkezleri ve Ak Evler Spor Salonlarına davet etti.

Toplam 5 kattan oluşan Gençlik ve Kültür Merkezi, hem bayanlara hem de baylara hitap edecek şekilde düzenlendi. İçerisinde satranç, hobi salonu, fitnees salonu, bay-bayan mescit, müzik odası, bilgisayar odası, idare, dikiş-nakış dersliği, resim odası, ebru-hat sanatları odası, el sanatları odası, derslikler, kütüphane, masa tenisi salonu, 9 adet YGS, LYS dersliği, 7 adet TEOG dersliği, 1 adet Kur’an-ı Kerim Kursu dersliği, konferans salonu bulunan gençlik merkezinin kapılarını gençlere açtığını belirten Başkan Ekinci, tüm gençleri Eyyübiye Belediyesi gençlik merkezlerine davet etti.

Gençlik merkezi ziyaretinde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Geçtiğimiz aylarda açmış olduğumuz Buhara mahallemizdeki 15 Temmuz Gençlik ve Kültür Merkezimizi ziyaret ettik. Biliyorsunuz bu kültür merkezlerimizde özellikle yaz aylarında tatile giren öğrencilerimize kurslar verilmekte. Kurslar içerisinde bayanlara yönelik okuma yazma kursları, bilgisayar kursları yine Kuran-ı Kerim kursları ile sportif faaliyetler için ortam oluşturmuş durumdayız. Burada gençlere yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda kurslar veriliyor. Bunlar bazen üniversiteye hazırlık kursları olabiliyor, bazen de orta öğretim çağındaki çocuklarımıza yönelik TEOG kursları olabiliyor. Dolayısıyla yaklaşık 500 kişinin aynı anda faydalanabileceği merkezde azami ölçüde fayda sağlaması adına da basın aracılığıyla duyurularımızı yapıyoruz. Mance, Buhara, Haleplibahçe, Akşemsettin, Akabe, Dede Osman Mahallemizden insanlar buraya gelmekte ve tabi ki bu merkezimizden istifade edebilmektedirler. Yine yan tarafta iki adet okul açılıyor. Burada yaklaşık 6 bin öğrenciye eğitim ve öğretim verilecek. Dolayısıyla bu öğrencilerimizin okul dışındaki zamanlarını da değerlendirmeleri açısından bu merkez önemli. Yine bulunduğumuz kütüphanemiz ve arkamızda duran konferans salonu vasıtasıyla halkımıza ihtiyaç duyulan alanlarda bilgilendirme yapılmaktadır. Buradan halkımıza duyurumuz şudur, bu tarz merkezlerimizden istifade etsinler. Gerek 15 Temmuz Gençlik ve Kültür Merkezimiz, Topdağı Mahallemizde bulunan Vali İzzettin Küçük Gençlik Merkezimiz, On ikiler mahallemizde bulunan Abdulkadir Oğuz Gençlik merkezimizden ve yine 20 mahallemizde bulunan Ak Evler Spor salonlarından istifade etsinler. Çocuklarını buralara göndersinler. Çocukların kaliteli vakit geçirmeleri adına bizler elimizden gelen desteği ekibimizle beraber vermekteyiz. Ben bu merkezlerimizin ilçemiz adına mahallelerimiz adına ve gençlerimizi adına hayırlı hizmetler olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.