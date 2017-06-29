Belediye Başkanı Ekinci misafirhane inşaatında incelemelerde bulundu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitişiğinde belediye tarafından yapımına başlanan misafirhanede incelemelerde bulundu. Hastaneye gelen hasta yakınlarının rahat koşullarda zaman geçirebilmeleri için yapımına bağlanan misafirhane inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çalışmaların daha hızlı bir şekilde yapılması talimatını verdi.

Beraberinde belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte inşaat alanını gezen Başkan Ekinci,” Otel konforunda olacak misafirhanemiz yıl sonuna doğru hizmete girmiş olacak. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldı. Herkesin bildiği gibi yaklaşık 800 yataklı bir hastane. Dolayısıyla böyle bir hastane açıldığında ihtiyaç duyulan başka sosyal mekanlar da oluyor. Bunlardan birisi cami, diğeri de tabi ki hasta refakatçilerinin kalabilecekleri bir yer. Biz de Eyyübiye Belediyesi olarak şuan inşaatı devam eden yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip bir misafirhane inşa etmeye başladık. İnşallah yıl sonunda bitirmeye çalışacağız. Bittikten sonra 200 kişinin konaklayabileceği 5 yıldızlı otel ayarında bir misafirhaneyi halkımıza kazandırmış olacağız. Tabi günü birlik gelenlerle beraber yaklaşık 500 kişinin faydalanabileceği bir alan olacak. Biliyorsunuz Eyyübiye ilçemizin kırsalından çok fazla vatandaşımız şehir hastanemize geliyor. Kırsaldan gelenlerin burada kalacak yer bulma yönünden çok ciddi sıkıntıları var. Başka yerlerde olduğu gibi bu ihtiyacı karşılamak adına bunu planladık ve şuan inşaatına da devam ediyoruz. Yine yan tarafta bir cami yeri tahsis edildi. Bir hayırsever tarafından bu cami de yapılıyor. Yıl sonunda hem camimiz hem de misafirhanemiz ve misafirhanenin müştemilatı olan sosyal mekanlar bitirilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip ve toplam 4 kattan oluşan misafirhanede, bekleme salonları, resepsiyon, çamaşırhane, mutfak, banyo, yatak odaları, balkon ve tuvaletler bulunuyor. Her katta 10 olmak üzere toplam 30 daireden oluşacak misafirhanede her daire 45 metrekare olacak.