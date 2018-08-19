Belediye Başkanı Ekinci’den bayram mesajı

Ekinci, bayramların, barışa, kardeşliğe, sevgi ve hoşgörüye vesile olan özel günler olduğunu belirtti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramlarda barış, kardeşlik, ve sevginin hakim olması temennisinde bulunarak İslam coğrafyasının mübarek kurban bayramını kutladı. Barış, huzur ve sevginin bir sembolü olan bir kurban bayramının daha yaşanacağını vurgulayan Ekinci, "En güzel duyguların yaşandığı, sevincin, hüznün ortak paydada buluştuğu bu mübarek güne kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Barışın ve kardeşliğin hakim olduğu bu günleri hayatımızın her anına yaymamız gerekiyor. Özellikle İslam coğrafyasında yaşanan hepimizi derinden üzen günlerin bu mübarek günler vesilesiyle son bulmasını diliyorum. İnsanlarımızda sağduyunun hakim olduğu, birlik, beraberlik, hoşgörü ve sevgi içerisinde yaşayacağımız günlerin çok uzağımızda olmadığını bir kez daha belirterek, bu duygu ve düşüncelerle başta Şanlıurfa’lı hemşehrilerimizin ve tüm İslam coğrafyasının mübarek kurban bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.