Belediye Başkanı Mehmet Ekinci çalışmaları anlattı

Başkan Ekinci, "Ekibimizle birlikte daha güzel bir Eyyübiye için çalışıyoruz" dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesinin kurulduğu ilk günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları teşkilat üyelerine anlattı. Başkan Ekinci, "Eyyübiye Belediyesi 372 bin nüfuslu bir ilçe olarak Şanlıurfa’nın en büyük ilçesi ,diğer taraftan gecekondulaşma tarzı yapının olduğu bir yer. Yine merkezde 36 mahallemiz var, bu 36 mahallenin sadece bir mahallesi TOKİ tarafından yapılmış bir yer. Eyyübiye İlçemizde gerek sosyal alan noktasında bu park ve bahçeler olabilir, bu insanların eğitim ve sağlık anlamında alması gereken eksiklikler olabilir ve bu tarz sıkıntıları olan bir yer. Yine kırsaldan kente göçün ilk durak noktasında yine Eyyübiye ilçesi dolayısı ile buna baktığınız zaman insanların şehir hayatına entegre olduğu bir yer. Ekonomik anlamda da gelişimlerini sağladıktan sonra biraz daha ekonomik yerlere İl içerisinde göçüyorlar dolayısı ile Eyyübiye ilçesinde sürekli bir tarz nöbetçi yoksulluğun yaşandığı bir yer. Diğer taraftan Eyyübiye ilçesinde 550 ye yakın bir mağara var bu mağaralarda sizlerin de bildiği gibi hayvancılık faaliyetlerin sürdürüldüğü ve hayvancılık faaliyetlerin devam ettiği yer ve OSB bittiği zaman hu anlamda bir değişiklik olacak olumlu anlamda. Şanlıurfa’da 550 bini geçen bir misafir kitlemiz var ve bu rakamların çoğunun Eyyübiye ilçesinde bulunduğunu biliyoruz. Aslında bu bize ayrı bir yük getiriyor. Eyyübiye ilçesi gündüz nüfusun 1milyonu geçen bir ilçe çarşıların da ilçe merkezinde bulunması nedeni ile bu tarz bir ilçede elimizden geldiğince hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bu hizmetler bazen eksik olabilir, yeterli olmayabilir ama şu da bir gerçek ki arkadaşlarımızı ile beraber olabilecek en iyi hizmetleri sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, önderliğinde gerçekleşen toplantıda Başkan Ekinci konuşmasının ardından gerek merkez mahallelerde gerekse de kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları tek tek anlattı.