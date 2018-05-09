Belediye Başkanı Menderes Atilla, hayır kermesini ziyaret etti

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, çarşı merkezinde bulunan Gençlik Parkında düzenlenen hayır kermesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Atilla ve belediye meclis üyeleri kermesin hayırlara vesile olmasını diledi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Semerkant Vakfı’nın önemli görev üstlendiğini ifade etti. Atilla, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Bereketli bol kazançlar nasip etsin. Her yıl bu kardeşlerimiz kermes düzenliyorlar. Kermesin geliriyle de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Güzel bir görev üstlenmişler. Kermeste emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal faaliyetlerin devamlı arkasındayız" diye konuştu.

Sürekli vatandaşlarla iç içe olmak için çabaladıklarını ifade eden Başkan Atilla, "Sürekli vatandaşlarımızla iç içe olmak için uğraşıyoruz. Çünkü bizi buraya vatandaşlarımız getirdi. Bir belediye başkanının yeri her zaman vatandaşın yanıdır. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızla bir araya gelip talep ve istekleri yerinde dinliyoruz" diye konuştu.