Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır" dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Menderes Atilla, mesajında her yıl 19 Eylül'ün devletimizin ve milletimizin gazilerimize verdiği önemin, onlara duyulan minnet ve şükran duygularının bir ifadesi olarak nitelendirildiğini ifade etti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, gazilerin ülke bütünlüğü için her zaman fedakarlık yaptıklarını vurguladı. Atilla, "Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Milletimiz, vatanı ve bağımsızlığı için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germiş; gerektiğinde canını vermekten çekinmeyip, milletimizin daima büyük zaferlere ulaşmasını, hür ve müstakil yaşamasını sağlamıştır. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal emaneti olan bu cennet vatanımızı, FETÖ, PKK, DAİŞ gibi terör örgütlerine karşı aynı ruh ve anlayışla koruduğumuzu, ülkenin birliğinden, bağımsızlığından ve demokrasisinden asla taviz vermeyeceğimizi yekvücut olarak tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ahirete intikal etmiş kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.