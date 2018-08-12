Belediye Başkanı Menderes Atilla’dan Amerika’ya tepki

Milletimizin hikayesinde hep iyiler kazanır" dedi.

Ankara ile Washington hattında yaşanan ve doların ateşini çıkaran Brunson krizinden sonra Amerika Birleşik Devletleri adeta Türkiye’yi hedef alan yatırım kararları almış, ardından dolar önlenemez bir yükselişe geçmişti. Birçok ekonomi cephesi Amerika’nın bu tutumunu düşmanca olarak yorumlayıp, ekonomi savaşı olarak nitelendirmişti. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yapılan ekonomik müdahaleye boyun eğmeyeceklerini belirtmişti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da yaşananlar nedeniyle ABD’ye tepki göstererek, yaşanan olayların Türkiye’yi dışa bağlı bir ülke konumuna getirmek için atılan bir hamle olarak değerlendirdi.

"Bizim sevdamız öyle dolarla, euro ile sterlin ile ölçülecek bir sevda değil"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Türk milletinin yapılan ekonomik müdahaleye boyun eğmeyeceğini ifade etti. Dış güçlerin Türkiye’de müdahale edebileceği tek bir şey kaldığını vurgulayan Atilla, bunun da dolar kuru olduğunu belirterek, "Ne yapalım? Teslim mi olalım, boyun mu eğelim, diz mi çökelim, emriniz olur mu diyelim? Yoksa dik durup bir kez daha bu savaşta galip mi gelelim? Unutmayın, onların bu topraklar üzerinde oynayıp, müdahale edebilecekleri bir tek dolar kuru kaldı. Türkiye’nin tanklarla ve darbelerle yenilemeyeceği görüldü. İçten bitirme, ayaklanma ve derin devlet çoktan modası geçti! Şimdi de "ekonomi savaşı" başladı! Karşımızda dünyanın maddi olarak en güçlü devleti var ama onların karşısında Osmanlı’nın torunları var. Bizim sevdamız öyle dolarla, euro ile sterlinle ölçülecek bir sevda değildir. Euro, dolar ne varsa gelin. Bu millet nice badirelere atlatmış, nice düşmana pabuç bırakmamış ve gerektiğinde tokadı vurmuş aziz bir millettir. ABD Türkiye’ye ek gümrük vergisi getirme gibi bir küstahlıkta bulundu. Demek ki neymiş papaz bahane, dolar bahane, hedef bağımsızlığımız, ülkemiz. Çanakkale’de kaybettiler, Kurtuluş Savaşı’nda kaybettiler, Gezi’de kaybettiler, 15 Temmuz’da kaybettiler. Yine kaybedecekler" şeklinde konuştu.

"Ülkeyi eski Türkiye’ye çevirmek için saldırıyorlar"

Başkan Menderes Atilla, yapılan ekonomik müdahalelerin Türkiye’yi 80’li yıllara geri götürmek için yapıldığını anlatarak, "Bu şer odaklarının her seferinde unuttukları bir şey var ve tekrar hatırlatmakta da fayda var. Bu aziz millet Kurtuluş Savaşı’nda çocuğunu bırakıp cepheye koşan Nene Hatun’ların, millet toprağına ayak basanlara karşı dik duran Sütçü İmam’ların vatanıdır, bilin istedik. Bizler Anadolu’nun kapılarını açan Alparslan, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet, Çanakkale’de yedi düvele meydan okuyan Seyit Onbaşı’nın torunlarıyız. Sizin 1 dolarınıza vatanı size teslim etmez bu millet.Bu aziz millet gerektiğinde vatanı için kuru ekmek yemeyi kabul eder. Türkiye artık ekonomik bir savaşın içinde, ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya. Gezi’de sokakları karıştıranlar, 17-25’te bürokrasi ve işadamlarını hedef alanlar, 15 Temmuz’da işgale kalkışanlar bugün ekonomi üzerinden saldırıyor. Ama başaramayacaklar. Türkiye’yi bir gecede ekonomisi yerle bir olan eski Türkiye’ye çevirmek için saldırıyorlar. ABD kaynaklı küresel ekonomik operasyonların ana hedefi Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini, söz sahibi olmasını engellemektir. Ancak karşılarında artık eski Türkiye yok. Ekonomiyle işgal girişimine de direneceğiz ve köle olmayacağız Sömürgecilerin “Dolar yükseldi” diye sevinç çığlığı atan yerli işbirlikçilerine inat dik duracağız. Bu Millet “Bitti” demeden bitmez, bitmeyecek de Allah’ın izniyle" diye konuştu.