Belediye Başkanı Menderes Atilla’dan Ramazan Bayramı kutlaması

Başkan Atilla mesajında Ortadoğu’da gerçekleşen zulümlere dikkat çekti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, bütün hemşehrilerinin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutladı. Başkan Atilla, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Ortadoğu’da yaşanan zulümlere Türkiye’den başka karşı çıkan bir devletin olmadığına vurgu yaptı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yakın zamanda Türkiye’nin tüm dünya ülkelerine demokrasi dersi verdiğini ifade etti. Atilla, "Bayramlar cömertliktir ve dayanışmadır. Bayramları akrabalık ve komşuluk bağlarını kuvvetlendirmemize vesile olarak değerlendirmeliyiz. Bayramda aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettikleri yakınlarını da unutmamalıyız. Şehit aileleri bu vatan için en kıymetli varlıklarını feda etmişlerdir. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmamalı ve ziyaret etmeliyiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnetle anıyorum. Yakın coğrafyamızda, kan akarken, zulüm ve yoksulluk en ağır şekilde hüküm sürerken, Ramazan Bayramının, insanlığa vicdanı ve merhameti hatırlatması en büyük arzumuzdur. İslam coğrafyasında halen yer yer yaşanılan savaş, çatışma ve yıkımlara karşı her zamankinden çok daha duyarlı olacak, barış ve adaletin dünyada egemen olması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağının bilinmesini isterim. Bütün dünya milletleri, Türkiye’yi büyük bir ibretle takip ediyor. Nerede bir zulüm varsa, gücümüzün yettiği kadar müdahale ederek yoksulların ve düşkünlerin sesi olamaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki ileri ki zamanlarda İslam Alemi üzerindeki bu kara bulutlar dağılacak. Huzur, güven ve adalet yeniden yeşerecek. Filistin’de, Suriye’de yaşanan zulümlere liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dan başka ses çıkaran oldu mu? İslam ülkeleri eğer tek yürek olsaydı değil Myanmar’da bir insanı yakmak bir hayvana bile zarar veremezlerdi. Yakın zamanda birlik ve beraberlikle neler başaracağımızı tüm dünyaya gösterdik ve dünyaya demokrasi dersi vererek, milli iradenin her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha kanıtladık. İnşallah liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Filistin’deki zulüm ve kan duracak. Bizim bayramımız Filistin’deki, Myanmar’daki, Suriye’deki ve Ortadoğu’daki kanın durduğu gündür. Tekraren tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Dünyada barışın, huzurun ve adaletin hakim olmasını şanı yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı