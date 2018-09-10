Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın yeğeni dünya evine girdi

Ceylanpınar Eski Belediye Başkanı ve Kanaat Önderi Mehmet Atilla'nın oğlu ile Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın yeğeni Emir Atilla, düzenlenen muhteşem düğün ile töreniyle dünya evine girdi.

Ceylanpınar Eski Belediye Başkanı ve Kanaat Önderi Mehmet Atilla'nın oğlu ile Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın yeğeni Emir Atilla ile İslim İlhan düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

Özel bir otelde düzenlenen düğün törenine siyasiler, belediye başkanları, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın nikahı kıydığı törende gelin ile damadın şahitliklerini Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Eski Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Ak Parti Eski Milletvekili Seydi Eyüpoğlu, Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kanaat Önderi Abdurrahman Kahraman, Ak Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Şeyhan Aşiret lideri Mehmet Vejdi Kahraman yaptı.

Nikah törenine katılan davetlileri Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ile Kanaat Önderi Mehmet Atilla karşıladı. Özel bir otelde düzenlenen nikah töreni Kur'an tilavetiyle başladı. Ardından düzenlenen törenle Başkan Menderes Atilla şahitlerin önünde yeğeni Emir Atilla ile gelin İslim İlhan'ın nikahını kıydı. Çiftin şahitleri arasında yer alan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çifte vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmeleri temennisinde bulundu.

Öte yandan düğün törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Eski Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Ak Parti Eski Milletvekili Seydi Eyüpoğlu, Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Ceylanpınar İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Erin'den çocuk nasihati

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çiftlere mutluluklar dileyerek, "Gençlerimizin mürüvvetini gördüğümüz için çok mutluyuz" diye konuştu. Başkan Atilla'nın elinden evlilik cüzdanını alan Vali Abdullah Erin de her iki gencin tarafı olduklarını belirterek, onların mutluluklarını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Çifte hayırlı nesiller yetiştirmeleri temennisinde bulunan Vali Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'en az 3 evlat yapmaları' tavsiyesini hatırlatarak, "Çocuk tavsiyesinde bulunmuyorum. Ancak 3 çocuğun yetmeyeceğini söyleyebilirim. Bu 4 çocuk veya 5, 6 çocuk da olabilir. İnşallah vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz" şeklinde konuştu. Erin, evlilik birliğinin güçlenmesi ve yürütülmesinde kadınların daha hassas davrandığını da ifade ederek cüzdanı gelin İslim İlhan'a verdi.