Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Balıklıgöl’de inceleme yaptı

Alanı gezerek incelemelerde bulunan Başkan Çiftçi de güvenlik çalışanları ile bir araya gelerek personellere teşekkür etti.

Geçtiğimiz aylarda alan yönetimini Büyükşehir Belediyesinin devraldığı Balıklıgöl Platosu bir yandan 24 saat kameralarla takip edilirken, diğer yandan gezici güvenlik görevlileri ve son model temizlik araçlarının hizmeti ile vatandaşın daha da rağbetini görür hale geldi.

İnanç ve turizm bölgelerine yönelik yaklaşımı ile dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Balıklıgöl platosuna giderek esnaf ve vatandaşların bu yöndeki hizmet taleplerini dinledi ardından personellerle bir araya gelerek teşekkür etti.

İlk olarak esnafın daveti üzerine öğlen yemeğinde esnafa konuk olan Çiftçi, güzergah üzerinde vatandaşlarla da sohbet ederek önerileri not aldı. Daha sonra Balıklıgöl platosundaki peyzaj ve çevre düzenlemelerini yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, son olarak güvenlik personelleri ile bir araya geldi.

Güvenlik personellerine bir kez aha Balıklıgöl ve inanç merkezlerinin önemini anlatan Çiftçi, "Balıklıgöl Şanlıurfa’mızın kalbi. Böylesine önemli inanç ve turizm merkezimizin yerli halk ve yabancı turistler bakımından daha da çok ziyaretçi çekebilmesi için bizler de üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bugün çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşa her türlü yardım anlamında da güvenlik personellerimiz görevlerini yapıyorlar. Tüm emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum" diye konuştu.