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24 Kasım 2017 15:39

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilkokul öğretmeni ile buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilkokul öğretmeni ve sınıf arkadaşları ile buluştu.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilkokul öğretmeni ile buluştu

24 Kasım 2017 15:39


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 1981-1986 yıllarında eğitim gördüğü Karaköprü İlkokulu’ndaki sınıf arkadaşlarının organize ettiği buluşmaya katıldı. O yıllarda ilk kez kırsal bölgeye atanan sınıf öğretmeni Özcan Şükrü Kaymaz’a çiçekler sunarak elini öpen ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Nihat Çiftçi, çok mutlu bir an yaşadığını kaydetti.


Ardından öğrencilik yılları anılarını paylaşmak için ilkokul arkadaşları ile birlikte sıralara oturan Başkan Çiftçi, arkadaşlarının anılarına eşlik etti. Burada basın mensuplarına Başkan Nihat Çiftçi’nin öğrencilik yıllarını anlatan öğretmen Özcan Şükrü Kaymaz, Nihat Çiftçi’nin çok çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi. Öğrencileri ile her zaman bir aile ortamında yıllar sürdürdüğünü belirten öğretmen Özcan Şükrü Kaymaz, Başkan Nihat Çiftçi’nin belediye başkanlığı görevine başlaması ile de kendisi ile irtibata geçtiğini ve her zaman birbirlerinden haberdar olduklarını sözlerine ekledi.


Buluşma ile ilgili duygularını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlerin toplumun en fedakar insanları olduğunu ve gelecek nesle yön verdiğini sözlerine ekleyen Çiftçi, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü öğretmenlerimiz için çok özel bir gün.Allah öğretmenlerimizin eksikliğini vermesin bu ülkenin kalkınması gelecek nesillere bağlı gelecek nesil ise öğretmenlerimize emanet.Biz bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurumun medeniyetinden geliyoruz ve ilim nerede olursa olsun arayıp bulup getirmemiz gerekiyor.” diye konuştu


Başkan Çiftçi buluşmanın ardından okuldaki diğer tüm öğretmenleri de ziyaret ederek ’Öğretmenler Günü’ nü kutladı. Okul gezisi sırasında ayrıca öğrencileri teşvik etmek amaçlı Başkan Çiftçi’nin eğitim gördüğü sınıfın girişine Başkan Çiftçi’nin özgeçmişini içeren bilgilendirme tablosu asıldı.




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