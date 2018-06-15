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15 Haziran 2018 09:11

Belediye Başkanı Özyavuz’dan bayram kutlaması

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, on bir ayın sultanı Ramazan’da yaşanan manevi güzelliklerin ardından milletçe Ramazan Bayramına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Özyavuz’dan bayram kutlaması

15 Haziran 2018 09:11


Başkan Özyavuz, yayımladığı bayram mesajında, Ramazan ayında toplumda büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneğinin sergilendiğini belirtti. Özyavuz, kardeşlik dostluk ve dayanışma duygularının doruk noktasına ulaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, umutların yeşerdiği bayramların önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Üzüntülerin, kaygıların ve sıkıntıların unutulduğu, sevinçlerin arttığı, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği özel günler olan bayramı gönül huzuruyla karşılamanın hazzını yaşadıklarını belirten Özyavuz, “Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan Ramazan Bayramını en güzel şekilde geçirelim. Toplum olarak birbirimize her zamankinden daha fazla kenetlenelim. Bu müstesna günlerde, başta yakınlarımız olmak üzere; kimsesizleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç insanları ziyaret ederek gönülleri alalım. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için sevgi, kardeşlik ve hoşgörüye vesile olmasını temenni ederim" dedi.




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