Belediye Başkanı Pınarbaşı’ndan bayram kutlaması

Faruk Pınarbaşı, milli ve manevi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı milletçe birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlendiği bir bayramı daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Pınarbaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, dargınların barıştığı, dostlukların tazelendiği, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının güçlendiği bayramların önemli günler olduğunu ifade etti. Rahmet ve bereketin sağanak gibi yağdığı bu manevi zaman diliminin fırsat olarak değerlendirilmesini isteyen Başkan Pınarbaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak hep birlikte bir bayrama daha ulaşmanın manevi hazzını, muhabbetini, gönül huzurunu yaşıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği yoksulun, yetimin, korunup kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı bayramlar hepimiz için benzersiz günlerdir. Ramazan ayının sağladığı manevi iklim sayesinde kazanılan saygı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü kültürünü hayatımızın bundan sonraki bölümüne yayalım."

Büyük bir heyecanla karşılanan bayramların Türk inanç ve akidelerinin en görkemli ve renkli anları olduğunu dile getiren Başkan M. Faruk Pınarbaşı’nın mesajında, “Millet olarak bayram coşkusuyla daha fazla kucaklaşalım.Kardeşlik ruhumuzu güçlendirelim. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın milletimize, İslam alemine ve tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum" ifadeleri de yer aldı.