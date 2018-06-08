Belediye başkanından öğrencilere karne hediyesi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, karne gününde Cengiz Topel İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural’ın da yer aldığı karne dağıtım töreninde, Demirkol, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle görüştü. Karnelerini dağıttığı öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Demirkol, öğrencilere ayrıca içerisinde Türkçe ve matematik konulu bilmece ve bulmaca olan akıl ve zeka oyunları kitabından dağıttı. Demirkol, öğrencilere derslerine sıkı çalışmaları gerektiğini ve yaz tatilini gelecek seneye hazırlık konusunda iyi değerlendirmeleri gerektiği vurgusunu da yaptı.

Fevzi Demirkol, ana sınıfını başarıyla bitiren miniklerle de bir araya geldi. Miniklere çeşitli hediyeler dağıtan Demirkol, öğrencilerin velileriyle de görüşten sonra okuldan ayrıldı.