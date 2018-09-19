Belediye başkanının aracına silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde aracının önü kesilen Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, bir grubun av tüfeği, taş ve sopalı saldırısına uğradı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Başkan Ayhan'ın ifade vermek amacıyla gittiği emniyette koruma altında tutulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bulunduğu aracın önü Adnan Menderes Mahallesi'nde silahlı bir grup tarafından kesildi. Araçlardan inen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş, sopa ve baltayla saldırı gerçekleşti. Korumaların müdahalesi ile Belediye Başkanı Ayhan'ın bulunduğu araç, olay yerinden uzaklaştırıldı. Olaydan yara almadan kurtulan Ayhan, ifade vermek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Ayhan'ın koruma amaçlı Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu öğrenildi.