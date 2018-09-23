Belediye başkanları Şanlıurfa'da isot hasadına katıldı

Tarihi Kentler Birliğinin "Şanlıurfa Buluşması" için kente gelen belediye başkanları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İsot Festivali öncesi isot hasadına katıldı.

Tarihi Kentler Birliğinin "Şanlıurfa Buluşması" için kente gelen belediye başkanları, meclis üyeleri, akademisyen ve kazı başkanlarına yönelik birçok etkinlik ve program düzenlendi. Programların son gününde Göbeklitepe ve Harran'ı gezen konuklar, ayrıca isot hasadına katıldı. Hasatta yaşanan renkli anlar havadan görüntülendi.

Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa mutfağının hammaddesi, ana öğesi olan isot bizler için çok önemli. Güneydoğu Anadolu Bölgemizde bu şahit olduğunuz topraklar yıllardır mutfağa zenginlik olarak ürün veriyor. İşte Urfa'daki o ürünlerin tadı bu toprakların içindeki zenginliklerin yansımasıdır. İsot Urfamız için, evlerimiz için tam da bir kültür öğesidir. Annelerimiz isotu elleri ile parçalar, içindekilerini ayrıştırarak evlerin damlarında ve hazırlanmış alanlarda kurutmaya bırakırlar. Kızgın Şanlıurfa sıcakları isotun nemini aldıktan sonra pul biber ve isot salçası haline gelmesi için güzel bir uğraş başlar. Bu her yıl olan bir olaydır. Daha sonra önümüzdeki kış günlerinde gelen misafirlerimize yapılan yemeklerde isot baş rolde yer alır ve yapılan yemeklere lezzet katar. Yine aynı şekilde çiğ köftenin ana maddesini yine isot teşkil eder. İsotun sağlık yönünden faydaları var. Bu güzel kültürümüz için başlattığımız İsot Festivali'ne bilim insanlarımız katılım sağlayarak, isotun faydalarını konferanslarla, panellerle konuşulup anlatılacaktır” dedi.

“Şanlıurfa huzur şehri, herkesi Şanlıurfa'ya davet ediyoruz”

Anadolu'nun güzelliklerinin farklıklardan geçtiğini belirten Çiftçi, “Her coğrafyamız zengindir, 12 bin yıllık bu ülkemiz birçok alanda bize kültürel zenginlik vermiştir. Önemli olan bu kültürlerimizi yaşatmamız ve geleceğe taşımamızdır. Tarihi Kentler Birliğimiz gerek somut, gerekse somut olmayan varlıkları içerisine alarak onu geliştirerek koruma bilinci ekler, daha sonra da geleceğe taşıması için gerekli olan her türlü tedbiri alır. Bunu başaran siz değerli belediye başkanları arkadaşlarımızsınız. Türkiyemizde büyük bir heyecan var ve bu hepimizi umutlandırıyor. Çünkü geçmişine sahip çıkmayan bir toplum geleceğe doğru bir şeklide yürüyemez. Şanlıurfa'nın kültürünü ve tarihi yerlerini, çarşılarını, evlerini, mimarisini ve yaşam şekillerini görmek istiyorsanız en az Şanlıurfa'da 4-5 günlük bir gezi programı yapmanız gerekmektedir. Şanlıurfa misafirperver bir şehir, misafirini ağırlamasını bilir ve baş üstünde tutar. Şanlıurfa huzur şehri. Resmi rakamlara göre Türkiye'nin en güvenlikli bölgesi. Sanki burası güvenli değil gibi algı operasyonları yapıyor. Ama inanıyoruz ki Şanlıurfa şaha kalktı ve bunu ağırlamış olduğu turistlerle bizzat oluşan kötü algıyı üzerinden atacaktır” diye konuştu.

İsot hasadının ardından Harran ziyaretine katılan heyet, Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini rehberler eşliğinde tanıma imkanı buldu.