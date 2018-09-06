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06 Eylül 2018 14:47

Belediye çalışanlarına Uyuşturucu ile Mücadele semineri

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını yoğunlaştıran Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran Belediyesi personellerine yönelik seminer verdi.

Belediye çalışanlarına Uyuşturucu ile Mücadele semineri

06 Eylül 2018 14:47


Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’un talimatıyla tüm çalışanların katılım gösterdiği seminere uyuşturucunun yol açtığı toplumsal sorunlara dikkat çekildi. Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, geleceğin teminatı gençlerin uyuşturucu ve diğer tüm kötü alışkanlıklardan korunması için üzerlerine düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduklarını belirtti.


Belediye toplantı salonunda düzenlenen seminerde uyuşturucuyla mücadelede yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Toplumu duyarlı olmaya çağıran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu konuda aile sorunları, psikolojik sorunlar ve arkadaş çevresinin çok önemli olduğunu ifade etti. Uyuşturucu bağımlılığının bir süreç olduğunu, özellikle gençlerin farkındalık oluşturmak için uyuşturucuya yöneldiğini hatırlatan ekipler, gençleri, madde kullanımından uzak tutmanın yollarını anlattı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak gençlerin uyuşturucuya alışmamaları için çalışmalar yaptıklarını, bu konuda en büyük faktörün aile olduğunu dile getiren ekipler, ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenmesini, gittiği yerlere dikkat etmesini, çocuklarını ilgisiz ve sevgisiz bırakmamalarını tavsiye etti.


Emniyet olarak uyuşturucuyla mücadele ettiklerini vurgulayan ekipler, bu konuda ihbar hattını faaliyete geçirdiklerini, tedavi olmak isteyen uyuşturucu bağımlıları için de gerekli yardımı yaptıkları bilgisini verdi.




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