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Belediye personeline uyuşturucu semineri

İçişleri Bakanlığı’nın ’Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı’ kapsamında, Ceylanpınar Belediyesi personeline ’Narko-Rehber Modülü’ eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında, Ceylanpınar Belediyesi personeline 'Narko-Rehber Modülü' eğitimi verildi.


İçişleri Bakanlığı'nın 'Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında,Ceylanpınar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile birlikte belediye personeline 'Narko-Rehber Modülü' eğitimi verildi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkokit Suçlarda görevli narko-rehber tarafından, Ceylanpınar Belediyesi personeline 'Narko-Rehber Modülü' eğitimi verdi. 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim seminerine Ceylanpınar Belediyesi çalışanları, Ceylanpınar Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları , Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı ile çeşitli STK temsilcileri katıldı. Eğitimde, belediye çalışanlarına uyuşturucu maddenin zararları, bağımlılık konuları ve uyuşturucu ile mücadele de belediye personelinin destekleri konularında neler yapabilecekleri anlatıldı.

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