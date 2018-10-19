Belediyeden öğrencilere kitap

Geleceğin teminatı olan çocukların, bilgiyle donatmak istediklerini ifade eden Demirkol, “Çocuklarımızın zeka seviyelerini arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Geleceğin teminatı olan çocukların eğitimi konusunda çeşitli alanlarda çalışmalar yapan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Akıl ve Zeka Oyunları Kitabı dağıtım programlarını Mehmet Aziz Parmaksız İlkokulu ile devam ettirdi. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ve okul müdürü tarafından karşılanan Başkan Demirkol, öğretmenlerle de sohbet etti. Akıl ve Zeka Oyunları Kitabı dağıtımını yapan Demirkol, öğrencilerden hem derslerine çalışmaları yönünde hem de ailelerinin ve öğretmenlerinin sözlerini dinlemeleri konusunda söz aldı. Fevzi Demirkol, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ile birlikte daha sonra Osman Gazi İlkokuluna geçti. Burada da, okul müdürü ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Demirkol, öğrencilere kitaplarının dağıtımını yaptı. Dağıttıkları Akıl ve Zeka Oyunları Kitabı ile çocukların zeka seviyelerini arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Demirkol,“ Öğretmenleriniz, okul müdürleriniz ve milli eğitim müdürünüzle birlikte sizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak istiyoruz. Zeka seviyenizin artmasını, bilgiyle donatılmanızı istiyoruz. Türkçe ve Matematik kabiliyetlerinizin gelişmesini istiyoruz. Bu anlamda bugün bu kitapları, geçen yıllarda olduğu gibi sizlere getirdik. Bu kitaplardaki, bilmece ve bulmacaları çözerek hoşça vakit geçireceksiniz. Zeka seviyeniz artacak. İnşallah, gelecekte ülkemizi, milletimizi, vatanımızı, devletimizi dünyanın en gelişmiş devletleri arasında sizler yerleştireceksiniz. Başta aileleriniz olmak üzere halkımızın refah seviyesini arttıracaksınız” diye konuştu.