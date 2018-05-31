Belediyenin ilaçlama aracı yandı

Vatandaşlar yanan araca yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Balıkayağı Bulvarı üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Karaköprü Belediyesine ait araç, seyir halindeyken alev almaya başladı. Çevredeki vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangını, olay yerine gelen sulama tankeri söndürdü. Aracın yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Yangının neden çıktığı konusunda incelemenin başlatıldığı belirtildi.