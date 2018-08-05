Belediyespor yeni sezon çalışmalarına başladı

Grup’ta mücadele edecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, 2018-2019 Futbol Sezonuna Yenice Spor Tesislerinde kurban keserek başladı. Büyükşehir ekibi bu sezon da parolasını şampiyonluk olarak belirlerken, yeni teknik ekip ve futbolcuları kulüp tesislerinde bir araya geldi. İlk idmanda Belediyespor Kulüp Başkanı Reşat Özmen ve futbolculara, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ekrem Ayaz, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, Belediyespor Kulübü Kaptanı Adnan Yükselir ve kulüp yönetim kurul üyeleri eşlik etti.

Yenice tesislerinde ilk etap hazırlıklarına başlayan ekip, teknik direktör İsmail Doğan, yardımcı antrenör Hasan Korucu, sportif direktör Ahmet Görgün, file bekçileri çalıştırıcısı Müslüm Abacıoğlu yönetiminde takım ilk idman çalışmasını yaptı. Koşu, ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular, taktik çalışma ve çift kale maç yaptı. İdman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Büyükşehir Belediyespor daha sonra yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti. Yeni sezon çalışmalarının ardından Belediyespor Kulübü kampa girecek.

Belediyespor Kulüp Başkanı Reşat Özmen, yeni sezon çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamasında, hedeflerinin Bal Ligine yükselme olduğunu ve bu doğrultuda futbol adına tüm güzellikleri sahaya yansıtan, mücadele gücü yüksek bir ekip olacaklarını belirtti. Özmen, "Geçen sezon kadromuzun iskeletini takımımıza yeni kattığımız oyuncular da var. Planladığımız hedefimize ulaşmak için yönetim kurulu olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Destek ve yardımlarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye tüm arkadaşlarım adına şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.