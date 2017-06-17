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17 Haziran 2017 21:10

BEM Bir-Sen’den iftar yemeği

Şanlıurfa Bem-Bir Sen şubesi tarafından Ceylanpınar ilçe merkezinde iftar programı düzenlendi.

BEM Bir-Sen’den iftar yemeği

17 Haziran 2017 21:10


Her yıl geleneksel olarak yapılan iftar programına, Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Abdulsamet Dikmen, Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Daşkıran, Mehmet Altun, İsmail Berhuni, Belediye encümeni Murat Daş, Şanlıurfa Bem-Bir Sen Yönetim Kurulu Üyesi Metin Aloğlu ve çok sayıda belediye personeli katıldı.


İftar programında kısa bir konuşma yapan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, "Geleneksel olarak her yıl Bem-Bir Sen’in yaptığı iftar yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Kendisinin işçilerle ve memurlarla yapılan sözleşmelerinde özverili ve katkılarından dolayı bende Bem-Bir Sen temsilcisi olarak kendisine teşekkürlerimi sunuyorum afiyet olsun" dedi.


Şanlıurfa Bem-Bir Sen Yönetim Kurulu Üyesi Metin Aloğlu ise, "Biz sizlerin sayesinde şuan buradayız. Sendikamızın temel varlığı olan sizler olmasaydınız biz olmazdık. En güzel sözleşmelerinizi yapan başta Menderes Atilla başkanıma başkan yardımcılarıma müdürlerime siz değerli arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Zaman çok dar iftar çok yakın en güzel niyetleriniz bahar tadında olsun" dedi.


Bir lokantada düzenlenen iftar programı yemek ve çeşitli ikramların ardından son buldu.




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