Berivan Gökoğlu Yıldızsoy’den Öğretmenler Günü mesajı

Yıldızsoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayarak, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım’ın 37 yıldır Öğretmenler Günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenliğin, fedakarlık, cefakarlık isteyen saygın mesleklerin başında geldiğini dile getiren Yıldızsoy,“Her zaman ve her şart altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli olmuştur. Öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Bizlerden geleceği devralacak yavrularımızı sevgiyle, eğitimle, öğretimle besleyen öğretmenlerimiz, bir insan yetiştirmenin verdiği mutluluğu mesleklerinin manevi karşılığı olarak değerlendirerek, görevlerin en soylusunu icra ediyorlar. Geleceğimizi, hiç tereddütsüz emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz kendilerine duyulan güvenin mesuliyetini de bir ömür boyu taşırlar” dedi.

“Geleceğimiz size emanet”

Türkiye’nin geleceğinin öğretmenlere emanet olduğunu belirten Yıldızsoy, “Değerli öğretmenlerimiz, kutsal bir mesleği icra etmenin onurunu taşıyorsunuz. Toplumu inşa eden mimarlarsınız. Bu kutsal mesleği icra ederken sorumluluğunuzu yerine getireceğinize güvenimiz tamdır. 24 Kasımların ileriki yıllarda öğretmenlerimizin tüm sorunlarının çözümlendiği gelecekler getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Atatürk’ü rahmetle anıyor, tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.