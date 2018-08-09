Besicilerden kurban alacaklara ‘son güne kalmayın’ uyarısı

Hayvan satıcıları, fiyatların düşme ihtimalinin olmadığını aktararak, alıcıların son güne kalmamaları gerektiğini söyledi.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 900 lira ile bin 500 lira arasında alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 5 bin liradan başlayıp 11 bin liraya kadar çıkabiliyor. Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı İzzet Çiftçi, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla pazarda yoğunluğun arttığını söyledi. Bu yıl kurbanlık satışlarının geçen yıla göre yüzde 20 düştüğünü belirten Çiftçi, fiyatların düşmeyeceğini, vatandaşların son günü beklememesi gerektiğini vurguladı.

“Son gün fiyat düşmez tam tersine fiyat artar”

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı İzzet Çiftçi açıklamasının devamında, “Bugün itibariyle Şanlıurfa canlı hayvan pazarı geçen seneye nazaran durgun geçmektedir. Ama beklentimiz herkesin kurban kesimini teşvik etmesidir. Sıcak paranın Türkiye’ye girmesiyle hem besicimiz kazanır hem de tüketicimiz kazanır. Hiç kimse üretmiş olduğu hayvanı maliyetinin altında satamaz. Vatandaşlarımızın son günü beklememesi gerekir. Bir hafta önceden herkesin kurbanlıklarını temin etmesi yoğunluğun da önüne geçer. Vatandaşlarımız son günü beklemesinler, fiyat düşmez tam tersine fiyatlar artar. Her zaman da öyle olmuştur. Vatandaşlarımıza son güne kalmadan bir an önce kurbanlıklarını temin etmelerini önemle duyuruyoruz” dedi.

“Kurbanlıklar herkesin alabileceği fiyat seviyesinde”

Kurbanlıkların çok pahalı olmadığını ifade eden Şanlıurfa Büyükbaş Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Gül, “Kurbanlıklar aşırı pahalı değildir. Fiyatlar normaldir. Herkesin alabileceği fiyatta kurbanlık var. Küçükbaş hayvan bin liradan başlar, bin 500 liraya kadar devam eder. Büyükbaş hayvanlar ise 5 bin liradan başlar 10 bin liraya kadar devam eder. Niyeti varsa bir insanın kurban kesmeye bir şekilde keser ama niyeti yoksa bir insanın parası olsa bile kesmez” şeklinde konuştu.

Pazar esnaflarından Halil Yıldız, “Ben hayvan pazarında esnafım. Hayvan pazarında mal satışları normaldir. Geçen seneye göre bu senenin fiyatları herkesin alabileceği seviyededir. Yem pahalıdır. Yem pahalı olduğu için esnaf kazanamıyor” diye konuştu.

Hayvan pazarında yoğunluğun Kurban Bayramı’na son bir hafta kala daha da artacağı belirtildi.