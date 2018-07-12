Beton yol çalışmaları tam hız ilerliyor

Planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürerek Şanlıurfa genelinde büyük bir dönüşümü gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’nın 18 farklı noktasında çalışma yürütüyor. Bu kapsamda sürdürülen çalışmaları incelemek ve denetlemek üzere Siverek kırsalına geçen Genel Sekreter Abdulkadir Açar, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş ve beraberindeki teknik personel alanda denetim yaptı. Burada bir konuşma yapan Genel Sekreter Abdülkadir Acar, “Göreve geldiği günden beri Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi, yol medeniyettir sloganıyla yol yapım çalışmalarını başlattı. 10 bin kilometre yol ağı olan bir kentte hizmet ediyoruz. Genel bir değerlendirme yaptığımızda kırsalda yüzde 90’ları bulan bir yol ağında hizmet yapmışız. Bizim yapmak istediğimiz şey ilçelerimizde kalıcı yollar inşa etmek. Şuanda bütün ilçelerimizde hayata geçirdiğimiz beton yol uygulamasında bu yıl 300 km yapmayı hedefliyoruz. Bu rakam sathi asfalt ile birlikte bin 300 kilometreyi bulacaktır. Bu manada sahada büyük özveriyle çalışan başta Genel Sekreter Yardımcımız Mehmet Emin Yeşiltaş, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hicri Çubuk ve şahsında tüm emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün Siverek Karacadağ bölgesinde yapılan ve yapımı devam eden beton yol çalışmalarını yerinde inceledik. Bu memlekete Büyükşehir Belediyesi olarak gereken hizmeti sunacağız ve inşallah insanlarımız da devletine milletine ve belediyesine sahip çıkacaktır. Hizmetlerimiz devam edecektir, Büyükşehir her yerde dedik ve Büyükşehir Her Yerde olacaktır” şeklinde konuştu

Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür eden bölge halkı ise, “Yolumuzun eski hali zaten berbattı. Araçlarla hiçbir yere gidemiyorduk. 4 Kilometrelik yolu 20 dakikada giderken şimdi konforlu ve geniş yollarda 1 dakikada gidiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.