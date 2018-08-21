Beyaz Masayı arayanlar belediye başkanı ile görüştü

4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen telefonlara da cevap veren Demirkol, Beyaz Masa Biriminin Kurban Bayramı boyunca da gece 24’e kadar hizmet vereceğini kaydetti.

Haliliye Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılında 4442263 numarasıyla kurulan ve kurulduğu günden itibaren Haliliye halkının çözüm noktası olan Beyaz Masa Birimi, yıl boyu sabah 8’de gece 24’e kadar hizmet veriyor. Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, Beyaz Masa Birimini ziyaret etti. Birim çalışanlarıyla sohbet edip, çalışmalara ilişkin bilgiler alan Demirkol, 4442263’e gelen telefonlara da yanıt vererek telefonun ucunda bulunan vatandaşların taleplerini dinledi.

Beyaz Masa Birimini ziyareti ve çalışmalarla ilgili açıklama yapan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak halkımızla bağlantımızın devam etmesi ve bu bağlantının daha kuvvetlenmesi yönünde göreve başladığımız zaman 4442263 numaralı Beyaz Masa Birimimizi kurduk. Halkımız, 2014 yılından bu tarafa talep, teşekkür ve tavsiyelerini Haliliye Belediyemizin Beyaz Masasına bildirmektedirler. Bayramlarda dahil olmak üzere Beyaz Masa Birimimiz, yıl boyunca sabah 8’den gece 24’e kadar halkımıza hizmet vermektedir. Halkımızın talepleri, geçmişte olduğu gibi en hızlı şekilde karşılanacağını vaat ediyorum. Geçmiş yıllardaki çalışmalarımız bunu göstermiştir ki, halkımızın taleplerine anında cevap veren, halkımızla bağlantısını, irtibatını kuvvetlendiren bir belediyeyiz” diye konuştu.

Demirkol, telefonla görüştüğü vatandaşların ve birim çalışanlarının da Kurban Bayramını tebrik ettikten sonra ayrıldı.