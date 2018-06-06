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06 Haziran 2018 18:51

Biçerdövere düşen işçi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da biçerdöverin içerisine düşerek sıkışan Suriye uyruklu işçi ağır yaralandı.

Biçerdövere düşen işçi ağır yaralandı

06 Haziran 2018 18:51


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Mardin karayolun 17. kilometresinde bulunan bir arpa tarlasında yaşandı. İsmi öğrenilemeyen Suriye uyruklu işçi, arpa hasadı yapan biçerdöverin üzerinde dengesini kaybederek biçme makinesinin içerisine düştü. Çalışan makinede sıkışarak ağır yaralanan işçiyi, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri çıkardı. Sıkışan bölümden çıkarılan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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